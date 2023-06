La réponse amère de la RFEF au communiqué d’Osasuna

Qualifié pour la Ligue Europa Conférence après sa 7e place obtenue en Liga cette saison, Osasuna a été déclaré «inéligible» pour participer à la compétition par l’UEFA ce vendredi. Une décision qui fait écho à un manquement du règlement lié à l’affaire de matches truqués du club remontant à la saison 2013/2014. Après le communiqué cinglant du club dénonçant cette décision - toutefois pas officielle - de l’instance européenne et le silence gardé par la RFEF, cette dernière a réagi.

«La RFEF veut communiquer qu’il s’agit d’une infamie, un manque de respect et une action très grave que le club tente d’impliquer la RFEF dans cette affaire, laissant curieusement de côté, toujours de manière subtile, l’origine des plaintes. C’est extrêmement grave de vouloir faire croire à ses fans dignes et magnifiques que la RFEF n’a pas soutenu ou ne soutient pas son club, se référant dans cette vision accusatrice uniquement et exclusivement à la RFEF. La RFEF a agi et continuera d’agir en défendant les intérêts du club et des supporters. Elle espère également que les auteurs de ce déclaration et ses instigateurs s’excusent publiquement auprès de la RFEF», indique le communiqué de l’instance du football espagnol.

