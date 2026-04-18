OM : le coup de gueule des ultras marseillais contre le nouveau logo

Lors du déplacement de l’OM à Lorient, des supporters marseillais ont déployé une banderole disant « NON AU NOUVEAU LOGO ! », signe de mécontentement envers la récente refonte graphique du blason du club. Cette nouvelle identité visuelle, dévoilée au début du mois, remplace l’écusson historique par un logo plus épuré, mais elle a finalement déjà suscité des critiques et des pétitions de la part de fans estimant qu’il ne respecte pas l’histoire et l’âme du club.

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Ce rejet fait partie d’une vague de réactions hostiles chez une partie de la fanbase phocéenne. Plusieurs banderoles, messages sur les réseaux et forums marquent l’opposition à ce changement perçu comme trop marketing ou déconnecté de l’identité traditionnelle de l’Olympique de Marseille.