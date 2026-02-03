MU prête Sekou Koné en Suisse

«Sekou Koné, joueur de Manchester United, a rejoint le Lausanne-Sport en prêt jusqu’à la fin de la saison, sous réserve de l’obtention de son certificat de transfert international», peut-on lire dans le communiqué publié ce lundi par Manchester United.

Sekou Koné avait été recruté en août 2024 par Manchester United, convaincu par les qualités de ce jeune milieu malien qui avait brillé lors du Mondial U17.