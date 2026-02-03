Premier League
MU prête Sekou Koné en Suisse
«Sekou Koné, joueur de Manchester United, a rejoint le Lausanne-Sport en prêt jusqu’à la fin de la saison, sous réserve de l’obtention de son certificat de transfert international», peut-on lire dans le communiqué publié ce lundi par Manchester United.
Manchester United @ManUtd – 10:20
🇲🇱 @Sekou_K06 has joined Swiss side Lausanne-Sport on loan for the remainder of 2025/26.Voir sur X
Good luck, Sekou! 🤞
Sekou Koné avait été recruté en août 2024 par Manchester United, convaincu par les qualités de ce jeune milieu malien qui avait brillé lors du Mondial U17.
