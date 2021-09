Bundesliga : le RB Leipzig arrache le match nul à Cologne

Rien ne va plus pour le RB Leipzig. Avec un bilan d'une victoire et de trois défaites en quatre journées de Bundesliga, la formation du RasenBallsport devait s'offrir une nouvelle victoire pour lancer sa saison, sur la pelouse de Cologne. Après un bon début de partie, Szoboszlai pensait ouvrir le score, mais le VAR a signalé un hors-jeu (6e). Sans parvenir à ouvrir le score en première mi-temps, Simakan, Nkunku et l'ensemble de l'équipe de Jesse Marsch concédait le premier but de la rencontre, par l'intermédiaire de Modeste (1-0, 57e).

Après l'heure de jeu, Forsberg voyait également son égalisation être refusé par l'assistance vidéo à l'arbitrage pour un hors-jeu (66e). Mais finalement, Haidara permettra à Leipzig de repartir de la RheinEnergieStadion avec un point (1-1, 72e), sans parvenir à faire la différence en fin de rencontre malgré d'énormes occasions (74e, 85e, 90e). Avant un déplacement chez le Eintrach Francfort, Cologne stagne à la 6e place, alors que Leipzig est 11e. La suite pour le RBL ? La réception du Herta Berlin lors de la 6e journée.

Le classement de la Bundesliga