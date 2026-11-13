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UEFA Nations League

Équipe de France : le coup de coude de Frattesi passe mal…

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Italie 3-1 France

On jouait la 69e minute d’Italie-France lorsque Désiré Doué, après une perte de balle, a immédiatement jailli dans le dos de Davide Frattesi pour tenter de récupérer le ballon. Le milieu italien a alors fait opposition avec son corps avant de projeter violemment son bras gauche vers l’arrière, en plein visage du Français. Un geste qui n’a pas été sans conséquence : une dent déchaussée, un Doué sous le choc et une image particulièrement marquante, celle du jeune attaquant montrant les dégâts à l’arbitre Istvan Kovacs.

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Mais alors, comment expliquer que Davide Frattesi s’en soit sorti avec un simple avertissement ? L’arbitre pouvait-il difficilement faire autrement ? Les coups de coude de ce type sont aujourd’hui de plus en plus sévèrement sanctionnés, avec des expulsions régulièrement prononcées dans les différents championnats. Certes, il reste difficile d’établir le caractère volontaire du geste de Frattesi. Mais au regard de sa violence et surtout de ses conséquences, le simple carton jaune laisse forcément un goût amer. Une décision arbitrale qui risque de faire couler beaucoup d’encre dans les prochaines heures, tant les circonstances de cette action et l’absence d’intervention de la VAR soulèvent des questions.

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