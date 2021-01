OL : Memphis Depay maintient le suspense pour son avenir

Après quelques jours de vacances, la Ligue 1 a effectué son grand retour ce mercredi soir avec la 18e journée. Pour l'occasion, l'Olympique Lyonnais recevait le RC Lens et au Groupama Stadium, les Gones ont conforté leur place de leader avec une nouvelle victoire (3-2). Un match durant lequel Memphis Depay a inscrit un doublé, dont un but sur penalty. Le capitaine du club rhodanien est donc toujours aussi important mais les supporters tremblent. En fin de contrat en juin prochain, l'ancien joueur de Manchester United peut déjà discuter avec n'importe quel club.

L'été dernier, le FC Barcelone avait tenté de le ramener en Catalogne, en vain. Mais récemment, Mundo Deportivo expliquait que ce transfert était toujours d'actualité, même si les Blaugranas ne semblaient pas très pressés. Alors forcément, après la victoire de l'OL, Memphis Depay a eu le droit à une question sur son avenir. Et l'international néerlandais a répondu, tout sourire : «je suis concentré sur ce que je fais ici. Je ne veux pas encore faire de déclaration parce que je me sens bien ici. Je ne veux pas faire de langue de bois.»

Rudi Garcia : «je ne suis pas inquiet»

«Mais si le coach continue de me sortir quand je marque deux buts, alors peut-être que je dois bientôt partir (rires). Je l'ai déjà dit, je suis heureux ici. On a une grande équipe, j'aime beaucoup le président, on verra ce qu'il se passe. Mais le président et moi savons ce qu'il s'est passé lors des 4 dernières saisons. Continuons et profitons de ma présence ici pour le moment. Et peut-être à la fin de la saison. Concentrons nous sur le match de samedi. (...) C'est tout ce que j'ai à dire», a poursuivi Memphis Depay au micro de Canal +. Malgré tout, avec cette situation, l'OL n'est pas serein à 100%. Mais de son côté, Rudi Garcia a martelé le même message qu'en conférence de presse.

«Je pense qu'il n'y a pas de sujet. C'est ce que je disais en conférence de presse avant le match. Autant il y avait des raisons d'être inquiet cet été, autant il n'y en a plus en hiver. On a une équipe de Lyon qui est première au classement et puis si on a atteint ce classement-là, c'est grâce à l'effectif dans son entièreté qui travaille bien. Donc à part les joueurs qui ne sont jamais dans le groupe et la possibilité pour Jean Lucas d'être prêté, on est d'accord en interne pour qu'il n'y ait pas de départ. Il n'y a pas de raison pour qu'on ne continue pas avec ce groupe-là. Je ne suis pas inquiet», a déclaré le coach lyonnais. Suffisant pour mettre fin aux rumeurs ? Pas si sûr.