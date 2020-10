Nantes : Christian Gourcuff ne se sent pas menacé

Nantes produit un football plus intéressant que la saison passée mais les résultats ne sont pas au rendez-vous en ce début de saison. Les Canaris ne l'ont emporté qu'une seule fois en six matches de championnat (face à Nîmes, 2e journée) et l'heure est déjà à l'urgence comptable avec cette 15e place au classement. Malgré une seconde défaite consécutive hier en Ligue 1 sur la pelouse de Nice, Christian Gourcuff (65 ans) ne se sent pas menacé, lui qui est arrivé il y a un peu plus d'un au club.

« On regarde devant. C’est la 6e journée. Il faut prendre des points. Les matches vont être difficiles, la pression psychologique est plus forte aussi. Il faudra faire preuve du même état d’esprit, dans un contexte de jeu plus favorable. Sur le plan du jeu, on a encore montré par séquences des choses intéressantes. (...) Si je suis sous pression ? Non. Si vous écoutez tous les ragots, tout ce qui peut traîner… après ça fait partie du jeu. L’équipe, à ce niveau-là, a donné toutes les réponses. Après, il faut vous adresser au président… C’est juste que ça énerve, tout ça. Dans ces situations, que j’ai connues assez souvent, on perd de sa concentration. Tout le monde en perd, et on réfléchit moins. » Nantes recevra Brest dans deux semaines, une rencontre déjà importante en vue du maintien.