Cet hiver, l'Olympique de Marseille a recruté deux joueurs libres : Cedric Bakambu et Sead Kolasinac. Si le premier est souvent sur les terrain et a inscrit deux buts, le second est plus invisible, malgré le fait qu'il a offert sa première passe décisive contre Metz (2-1). Sampaoli a expliqué pourquoi.