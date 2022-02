PSG : Sergio Ramos vers un forfait face au Real Madrid

La première saison de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain se complique de plus en plus. Déjà absent pendant plus de trois mois en raison d'une blessure au mollet, le défenseur central espagnol a été handicapé par plusieurs pépins physiques, ne lui permettant de disputer que 5 rencontres depuis le début de l'exercice. Déjà absent face à Nice et bien plus qu'incertain pour le déplacement à Lille, il pourrait rater son premier rendez-vous face à son ancien club.

En effet, selon les informations de RMC Sport, confirmant celles de Marca, l'ex-international de la Roja ne devrait pas faire partie du groupe de Mauricio Pochettino pour la réception du Real Madrid, comptant pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Le joueur de 35 ans souffrirait d'une «lésion musculaire bas grade.» Le média ajoute que si son entourage semble pessimiste quant à sa présence sur la pelouse du Parc des Princes dans deux semaines, Ramos donnerait son maximum pour soigner sa légère blessure et affronter la Maison Blanche.