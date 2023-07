Real Madrid : le drôle de plan réservé à Arda Güler

La suite après cette publicité

C’est un gros coup qu’a frappé le Real Madrid en s’offrant Arda Güler. Surtout que les premiers retours sur les prestations du joueur formé au Fener à l’entraînement sont particulièrement positives et convaincantes selon la presse locale. La qualité technique et le talent du jeune international turc ont laissé bien des employés du Real Madrid bouche bée, et du côté de Valdebebas, on est conscient d’avoir de l’or entre les mains.

Comme l’indique le quotidien AS, les Madrilènes ont cependant un plan pour optimiser du mieux possible son potentiel et sa progression. Effectivement, il va suivre un plan spécifique visant à renforcer son corps et gagner de la masse musculaire. S’il n’y a aucun doute sur son talent balle au pied, le staff madrilène estime qu’il doit encore progresser sur le plan physique pour gagner en force, explosivité et endurance, ce qui reste normal au vu de son âge encore peu avancé. Une différence avec d’autres joueurs arrivés très jeunes comme Vinicius Junior, déjà arrivé avec une condition physique "d’adulte".

À lire

Le Real Madrid a déjà planifié un transfert à 50 M€

Du muscle à prendre

Le tout, sans perdre ses qualités techniques ni créatives. Il devra notamment s’adapter aux méthodes de Pintus, le célèbre préparateur physique du Real Madrid. Un défi qui ne fait pas peur au milieu de terrain, qui a même sacrifié une semaine de vacances pour s’intégrer au plus vite et commencer à travailler rapidement avec ses nouveaux coéquipiers et son nouveau staff. Ce qui a par ailleurs fait très plaisir à Ancelotti et à la direction, conscients qu’ils ont face à eux un joueur très professionnel et qui a une maturité de joueur bien plus expérimenté.

La suite après cette publicité

Le joueur est aussi conscient que les Madrilènes ne forceront pas avec lui et n’ont aucune intention de le griller. Il est ainsi peu probable qu’il soit régulièrement titulaire lors de cette première saison à Madrid, et tout indique que cet exercice 2023/2024 servira à son adaptation et à son renforcement musculaire. Mais nul doute qu’on pourra le voir à l’œuvre occasionnellement, et qui sait, pouvoir au passage admirer et confirmer l’étendue de son talent…