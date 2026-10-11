Serie A : Gattuso toujours invaincu avec sa Lazio, Bologne retrouve des couleurs à Lecce

Le multiplex de 15 heures de cette sixième journée de Serie A a offert deux rencontres riches en rebondissements. La Lazio de Gennaro Gattuso a confirmé son excellent début de saison en dominant Monza (3-1), tandis que Bologne a décroché un précieux succès sur la pelouse de Lecce (1-2). Les Biancocelesti, qui avaient accumulé 13 points avant cette rencontre, ont rapidement pris les devants grâce à Nuno Tavares, buteur dès la 3e minute, puis Gustav Isaksen a fait le break à la 23e minute. Monza a toutefois relancé le suspense dès le retour des vestiaires avec la réduction du score de Goglichidze (46e), avant que Pinamonti ne mette fin aux epsoirs lombards (88e). Malgré cette réaction et une fin de match disputée, la Lazio a conservé son avantage pour continuer à suivre le rythme de l’Inter dans le haut du classement.

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Dans le même temps, Bologne a enfin retrouvé le chemin de la victoire en s’imposant à Lecce. Un succès important pour les hommes de Raffaele Palladino, qui n’avaient récolté que deux points lors de leurs cinq premières journées alors que l’entraîneur italien a remplacé Domenico Tedesco sur le banc avant la trêve. Riccardo Orsolini a ouvert le score dès la 17e minute, avant que Fatah ne remette les deux équipes à égalité à la 64e. Mais Enem a redonné l’avantage aux visiteurs à la 76e minute, permettant aux Rossoblù de repartir avec les trois points. Pour Lecce, qui espérait profiter de ce rendez-vous à domicile pour s’éloigner de la zone rouge, la déception a été importante. Bologne a ainsi signé une victoire précieuse pour lancer sa saison, tandis que la Lazio a confirmé ses ambitions dans la course aux premières places.