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Premier League

Tottenham réclame plus de 40 M€ pour Djed Spence

Par Sasha Nahon
1 min.
Djed Spence avec Tottenham @Maxppp

Auteur d’une excellente Coupe du monde avec l’Angleterre notamment contre l’Argentine et la France, Djed Spence continue de voir sa cote grimper. Le latéral droit de Tottenham, préféré à Trent Alexander-Arnold par Thomas Tuchel pour le Mondial, est désormais évalué à plus de 40 millions d’euros par les Spurs, selon Fabrizio Romano. Une valorisation qui reflète les performances solides de l’international anglais, devenu l’un des joueurs les plus en vue à son poste.

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Cette montée en puissance n’est pas passée inaperçue sur le marché. Après l’abandon de la piste Khalaili à la suite d’une visite médicale non concluante, l’Inter Milan a fait de Spence sa priorité pour renforcer son couloir droit. Les Nerazzurri devront toutefois composer avec les exigences élevées de Tottenham, bien décidé à ne pas brader l’un de ses joueurs les plus en valeur de l’été.

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