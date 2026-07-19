Tottenham réclame plus de 40 M€ pour Djed Spence

Auteur d’une excellente Coupe du monde avec l’Angleterre notamment contre l’Argentine et la France, Djed Spence continue de voir sa cote grimper. Le latéral droit de Tottenham, préféré à Trent Alexander-Arnold par Thomas Tuchel pour le Mondial, est désormais évalué à plus de 40 millions d’euros par les Spurs, selon Fabrizio Romano. Une valorisation qui reflète les performances solides de l’international anglais, devenu l’un des joueurs les plus en vue à son poste.

La suite après cette publicité

Cette montée en puissance n’est pas passée inaperçue sur le marché. Après l’abandon de la piste Khalaili à la suite d’une visite médicale non concluante, l’Inter Milan a fait de Spence sa priorité pour renforcer son couloir droit. Les Nerazzurri devront toutefois composer avec les exigences élevées de Tottenham, bien décidé à ne pas brader l’un de ses joueurs les plus en valeur de l’été.