OM : le groupe convoqué par Genesio pour le déplacement à Troyes

L’Olympique de Marseille a dévoilé son groupe pour le déplacement sur la pelouse de Troyes, ce dimanche soir à 20h45, dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1. Bruno Genesio pourra compter sur un groupe presque au complet pour cette rencontre, avec notamment les présences de Geoffrey Kondogbia, Himad Abdelli, Tochukwu Nnadi, Amine Harit et Amine Gouiri. Les Phocéens tenteront de repartir de l’avant après leur défaite face au PSG lors du dernier Classique et de retrouver des couleurs en championnat.

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📋 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 ⚔️ #ESTACOM Voici le groupe retenu par 𝗕𝗿𝘂𝗻𝗼 𝗚𝗲𝗻𝗲𝘀𝗶𝗼 pour ce déplacement à Troyes 💪 https://t.co/UkY6SOIGoX — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 11, 2026

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Trois absences sont toutefois à signaler dans les rangs marseillais. Pierre-Emile Højbjerg et Derek Cornelius sont forfaits en raison de blessures, tandis que Timothy Weah est suspendu. Le technicien français dispose néanmoins de plusieurs solutions dans chaque secteur, avec notamment des options offensives comme Neal Maupay, Faris Moumbagna, Igor Paixão et Keyliane Abdallah. Reste désormais à connaître les choix de Genesio au moment de composer son onze de départ pour tenter de ramener les trois points de ce déplacement.