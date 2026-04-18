PSG : le retour fracassant de Bradley Barcola fait déjà une victime !

Bradley Barcola a remis l’église au milieu du village. Après plusieurs semaines d’absence sur blessure et un retour attendu dans un contexte européen brûlant face à Liverpool, l’ailier du PSG a signé une entrée remarquée en Ligue des Champions. Entré à la 52e minute à la place de Désiré Doué, touché physiquement, l’ancien Lyonnais a immédiatement changé le visage de son équipe, participant activement à la victoire du PSG à Anfield (0-2) et ainsi à la qualification parisienne pour les demi-finales. Une entrée décisive, symbolisée par une passe décisive parfaite sur le deuxième but d’Ousmane Dembélé en fin de rencontre, qui confirme un retour au premier plan au meilleur moment de la saison.

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Ce retour fracassant s’inscrit dans une dynamique individuelle déjà très solide. Sur ses 5 dernières apparitions toutes compétitions confondues, Barcola affiche quatre buts et une passe décisive, portant son total à 12 réalisations et 6 offrandes depuis le début de la saison. Malgré des statistiques déjà très solides, Barcola restait encore plus productif l’an dernier avec 21 buts et 20 passes décisives. Ces chiffres traduisent toutefois une montée en puissance nette au moment où le PSG entre dans la dernière ligne droite de sa saison, aussi bien en Ligue des Champions que dans la lutte en Ligue 1 face au RC Lens. Dans un effectif où la concurrence offensive est particulièrement dense, l’international français a envoyé un message clair à Luis Enrique.

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Barcola prend de l’avance sur Doué

En effet, cette performance éclatante a probablement rebattu les cartes dans la hiérarchie offensive parisienne. En première ligne, Désiré Doué, pourtant auteur d’une saison globalement convaincante (11 buts toutes compétitions confondues), a vécu une soirée bien plus compliquée à Anfield. En difficulté dans le rythme, imprécis techniquement et finalement contraint de sortir sur blessure, le jeune milieu offensif a vu son match basculer en même temps que celui du PSG. Une sortie prématurée qui a ouvert la porte à Barcola… et changé le cours de la rencontre.

Luis Enrique a d’ailleurs tenu à relativiser son état physique après la rencontre au micro de Canal+ : « il n’y a rien de grave, mais je ne suis pas docteur. Avec cette intensité dans ce type de match, c’est normal d’avoir des problèmes, on verra demain ce qu’ils ont exactement ». Sportivement, le contraste entre les deux hommes a été immédiat. Barcola a apporté plus de justesse, de fluidité et de maîtrise dans les transitions, jusqu’à devenir passeur décisif. Une entrée qui pourrait peser lourd dans les choix à venir, notamment à l’approche du choc face à l’Olympique Lyonnais ce dimanche soir, où la concurrence entre les deux joueurs pourrait prendre une nouvelle dimension.

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Luis Enrique face à un casse-tête

Car la situation s’est encore complexifiée avec l’émergence de Khvicha Kvaratskhelia, impressionnant ces dernières semaines en Ligue des Champions et désormais indélogeable dans le système parisien. Dans ce contexte, le trio offensif Doué–Barcola–Dembélé apparaît plus que jamais soumis à une forte concurrence. Si les trois avaient pu être associés par moments, les performances récentes et les équilibres tactiques devraient pousser Luis Enrique à trancher. L’ancien rennais avait d’ailleurs évoqué cette concurrence pour Téléfoot : « la concurrence au PSG est très saine, elle nous permet de tire le meilleur d’entre nous ! »

L’un sort d’une bonne prestation à Anfield, l’autre d’un match contrasté marqué par une blessure et des critiques sur son manque de justesse. Une différence qui pourrait peser lourd à court terme, notamment au moment d’affronter Lyon, ancien club de Barcola, dans un match toujours particulier pour lui… Entre l’exigence de la C1, avec un match comme le Bayern Munich à venir en demi-finale, et la nécessité de rester performant en Ligue 1, Luis Enrique devra composer avec des états de forme très différents. Dans ce contexte, la montée en puissance de Barcola tombe à point nommé pour un PSG. Une fin de saison décisive pour les deux joueurs, qui pourrait également peser lourd dans la hiérarchie en équipe de France à l’approche du Mondial 2026, alors que Doué avait profité de l’absence de Barcola pour s’illustrer avec un doublé face à la Colombie en mars dernier. Réponse sur le terrain ce dimanche soir.