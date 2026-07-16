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Coupe du Monde

Messi aux portes d’un nouveau record mondial

Par Sasha Nahon
1 min.
Lionel Messi avec l'Argentine @Maxppp
Espagne Argentine
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Lionel Messi s’apprête à disputer la troisième finale de Coupe du Monde de sa carrière, dimanche face à l’Espagne. Après celles perdue contre l’Allemagne en 2014 puis remportée face à la France en 2022, le capitaine argentin pourrait devenir le deuxième joueur de l’histoire à participer à trois finales du Mondial, après la légende brésilienne Cafu.

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Le Brésilien avait joué les finales de 1994, 1998 et 2002, remportant deux titres mondiaux. D’autres légendes comme Pelé, Ronaldo Nazário ou Lothar Matthäus appartenaient également à trois effectifs finalistes, mais n’avaient pas participé à chacune de ces rencontres. À 39 ans, Messi peut donc égaler un record longtemps considéré comme inaccessible, avant de tenter de conduire l’Argentine vers un deuxième sacre consécutif.

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