Messi aux portes d’un nouveau record mondial
Lionel Messi s’apprête à disputer la troisième finale de Coupe du Monde de sa carrière, dimanche face à l’Espagne. Après celles perdue contre l’Allemagne en 2014 puis remportée face à la France en 2022, le capitaine argentin pourrait devenir le deuxième joueur de l’histoire à participer à trois finales du Mondial, après la légende brésilienne Cafu.
Le Brésilien avait joué les finales de 1994, 1998 et 2002, remportant deux titres mondiaux. D’autres légendes comme Pelé, Ronaldo Nazário ou Lothar Matthäus appartenaient également à trois effectifs finalistes, mais n’avaient pas participé à chacune de ces rencontres. À 39 ans, Messi peut donc égaler un record longtemps considéré comme inaccessible, avant de tenter de conduire l’Argentine vers un deuxième sacre consécutif.
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