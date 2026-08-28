Atlético : Julián Álvarez ne s’entraîne toujours pas

Julián Álvarez n’a toujours pas repris l’entraînement avec l’Atlético de Madrid rapporte Mundo Deportivo. L’attaquant argentin a manqué la séance collective ce vendredi pour la troisième journée consécutive, officiellement parce qu’il se sent toujours mal et gêné, selon le club madrilène. Une absence prolongée qui intervient en plein doute sur son avenir et qui pourrait également le priver du déplacement à Séville. L’Atlético attend désormais une réponse de son attaquant concernant la suite de sa carrière : rester à Madrid ou envisager un départ, avec Arsenal comme destination possible. Miguel Ángel Gil Marín a publiquement affiché son souhait de conserver son joueur, tout en reconnaissant qu’une séparation pourrait être envisagée. « Notre intention, et mon rêve personnel, est qu’il reste avec nous », a déclaré le PDG de l’Atlético à Movistar, avant de préciser que le club chercherait une alternative si Álvarez estimait que sa situation à Madrid était devenue incompatible avec ses attentes.

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Une destination est en revanche totalement exclue par l’Atlético : le FC Barcelone. Gil Marín a vivement critiqué le club catalan et l’agent du joueur, Fernando Hidalgo, les accusant d’avoir tenté de tromper et de déstabiliser l’Argentin. « Julián Alvarez est vraiment bouleversé », a assuré le dirigeant, qui décrit un joueur traversant « une situation très difficile sur le plan personnel et professionnel ». Barcelone avait formulé fin mai une offre de 100 millions d’euros payable en six fois, immédiatement refusée par l’Atlético, qui avait alors renvoyé le club catalan à la clause libératoire de 500 millions d’euros. Le club madrilène attend désormais que Julián Álvarez clarifie sa position.