Coupe du Monde 2026 : la presse internationale est choquée par l’équipe de France !

L’équipe de France est en mission et les phases de poule ont confirmé une tendance : oui, les Bleus font plus que jamais partie des favoris au titre. Tombeur du Sénégal (3-1) avant de se défaire facilement de l’Irak (3-0), la sélection entraînée par Didier Deschamps a enchaîné sans trembler face à la Norvège (4-1). Portés par une attaque de feu Dembélé-Mbappé-Olise, les Tricolores écrasent tout sur leur passage et la Suède, prochain adversaire de la France (mardi, 23h), a logiquement de quoi trembler. De retour sur le sol américain après le décès de sa mère, DD a malgré tout envoyé un message fort à ses joueurs.

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L’attaque des Bleus fait trembler le monde entier !

Pour autant, la presse internationale, elle, ne tarit pas d’éloges à l’égard des coéquipiers d’Aurélien Tchouaméni. «Rien qu’en observant leur attaque, avec Kylian Mbappé, Michael Olise et Ousmane Dembélé, et ce dont elle est capable quand elle est en forme – sans parler de la force de l’effectif de Didier Deschamps dans son ensemble – je pense qu’ils seront très difficiles à arrêter. Il y a d’autres prétendants sérieux, certes, mais ils sont l’équipe la plus dangereuse du tournoi», résume ainsi John Bennett, journaliste questionné par la BBC. «Je serais très surpris s’ils n’atteignaient pas la finale», ajoute de son côté Alex Howell.

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Alors que cinq des sept journalistes interrogés par le média britannique ont reconnu que les Bleus avaient fait la meilleure impression lors de la phase de poules, les compliments pleuvent sur la sélection tricolore. «La France semble difficile à arrêter. Elle a le meilleur trio offensif du tournoi et la profondeur de son banc lui permet de faire tourner son effectif», avoue, à ce titre, Liz Conway. Si les Bleus choquent outre-Manche, c’est également le cas en Espagne, championne d’Europe en titre et elle-aussi considérée comme l’une des nations fortes de cette compétition. Il n’y a pas beaucoup d’équipe au monde comme la France, note le quotidien AS.

Sous le charme des "Quatre Fantastiques", la presse ibérique a bien conscience de la menace. «Terrifiante, elle file vers une nouvelle finale de Coupe du monde, la troisième de suite depuis son triomphe en Russie en 2018. C’est la meilleure attaque du tournoi, la plus dynamique, la plus dangereuse de toutes les équipes. Une véritable terreur bleue qui vise les sommets», analyse, dans cette optique, le journaliste Eduardo Burgos Rodriguez. Solide défensivement, maître des débats lors de ses trois premières sorties et inarrêtable offensivement, l’équipe de France va désormais devoir gérer au mieux cette nouvelle phase du tournoi avec des matches couperets.

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L’Allemagne a peur, la Suède est résignée

Possible futur adversaire des Bleus en 8es de finale, l’Allemagne - qui défiera le Paraguay ce lundi à 22h30 - tremble, quoi qu’il en soit, déjà à l’idée de retrouver les champions du monde 2018. «Attention Nagelsmann, attention l’Allemagne ! La France a lancé son offensive dévastatrice lors de son dernier match de poule en Coupe du monde. Ces Français sont une équipe à craindre, en particulier le joueur mondial de l’année Ousmane Dembélé qui envoie un avertissement clair à Nagelsmann et compagnie», relate la journaliste Antonia Maiwald pour le quotidien Bild. En Suède, Zlatan Ibrahimovic semble, de son côté, déjà résigné alors que son pays retrouvera la bande à Rayan Cherki. «Je ne vois pas beaucoup d’équipes capables de les battre», a notamment déclaré le consultant de la chaine américaine Fox Sports.

Et d’ajouter : «la seule chance pour un adversaire, c’est lorsqu’ils se relâchent et ralentissent le rythme. C’est le seul moment où j’ai vu un adversaire entrer dans le match. C’est une équipe qu’il faut surveiller de près. Ils sont les favoris pour remporter la Coupe du monde. Ils jouent à un autre niveau». Un niveau salué un peu partout sur le globe. «Cette équipe fait preuve d’une parfaite entente, sait combiner dans le dernier tiers du terrain et se montre redoutable devant le but lorsqu’elle en a l’occasion», résume le média ESPN Argentina. «La France se montre cohérente et dynamique en contre-pressing et, grâce à la vitesse de son quatuor offensif, elle sera toujours dangereuse en transition. Le rêve de Deschamps de disputer trois finales de Coupe du monde consécutives se rapproche de plus en plus à chaque match. Il a constitué une véritable équipe», ajoute, Liam Tharme, journaliste pour The Athletic. Considérée, enfin, comme «la favorite pour le titre» par le journal mexicain Record, l’équipe de France espère désormais confirmer son statut. Première étape ? La Suède dans un peu plus de 48 heures.