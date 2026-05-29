Lens : Allan Saint-Maximin en grande réflexion

Lorsqu’il a répondu favorablement à l’appel du pied de Jean-Louis Leca au mercato d’hiver, Allan Saint-Maximin, qui restait sur une expérience douloureuse au Mexique, ne s’attendait sans doute pas à vivre une première partie d’année 2026 aussi riche avec les Sang et Or. Avec 3 buts et 3 passes décisives au compteur en 10 matches de Ligue 1, l’ancien de Newcastle a participé à la saison incroyable réalisée par le club artésien ponctuée d’une victoire en Coupe de France 3-1 face à Nice au Stade de France.

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En fin de contrat au 30 juin, l’attaquant lensois de 29 ans est aujourd’hui en pleine réflexion pour la suite de sa carrière. Pour le moment, il n’a pris aucune décision malgré une approche concrète de la MLS et plus particulièrement du Charlotte FC qui veut en faire son designated player (joueur qui peut bénéficier d’un salaire supérieur Salary Cap fixé par chaque club de MLS et généralement réservé aux meilleurs joueurs tels Messi ou Griezmann) pour la saison prochaine comme indiqué par Topbin90 ces dernières heures. De son côté, Lens fait tout son possible pour conserver et dispose de quelques arguments de poids, à commencer par la perspective de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Reste à savoir si cela sera suffisant pour le convaincre de rester quelques mois de plus dans le Nord.