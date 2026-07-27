Manchester City : ça chauffe pour Savinho à Tottenham

Après une saison très difficile en Premier League, Tottenham veut rapidement renforcer son secteur offensif et aurait fait de Savinho une priorité. Selon The Sun, les Spurs seraient en négociations avancées avec Manchester City pour l’ailier brésilien de 22 ans, apprécié par Roberto De Zerbi pour sa vitesse et sa capacité à créer des différences sur son aile. Une avancée qui permettrait au club londonien de devancer l’AC Milan, qui voyait également en lui le potentiel successeur de Rafael Leão en cas de départ du Portugais.

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Si aucune offre officielle n’a encore été transmise aux Citizens, un accord pourrait se rapprocher autour d’un montant estimé à 70 millions d’euros. De son côté, Manchester City n’est pas fermé à un départ, mais attendrait d’abord de renforcer son effectif sur les couloirs. Malgré une saison statistiquement décevante avec 4 buts et 3 passes décisives en 36 matches, Savinho conserve une forte cote sur le marché, Tottenham étant convaincu que son profil peut retrouver tout son impact dans un nouveau projet sous RDZ.