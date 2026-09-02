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Ligue 1

Le PSG a vendu pour plus de 350 M€

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Luis Enrique, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos @Maxppp

Cet été, le Paris Saint-Germain a été plutôt actif durant le mercato. Si le club était attentif durant la dernière journée du mercato pour faire un coup, il est resté sage. Ce, même si le club de la capitale regardera pour recruter un élément offensif et un défenseur central à l’avenir. En attendant, Luis Enrique peut compter sur plusieurs renforts dont Ferran Torres, Mika Godts, Maghnes Akliouche, Lucas Digne ou encore Alessandro Longoni.

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Dans le sens des départs, plusieurs joueurs sont partis, notamment Bradley Barcola qui a rejoint Liverpool pour 140 M€. Il s’agit de la plus grosse vente parisienne cet été. Mais d’autres éléments ont rapporté gros. Cet été, les champions de France et d’Europe ont ainsi empoché plus de 350 M€, si on tient compte des bonus. Une belle réussite de la part des Franciliens qui ont réussi à vendre certains remplaçants à prix d’or.

Pub. le - MAJ le
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