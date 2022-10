PSG : le transfert de Messi passe devant la justice européenne

La suite après cette publicité

Lors de l'été 2021, le Paris Saint-Germain a créé une bombe sur la planète football en s'adjugeant les services de Lionel Messi qui était libre après la fin de son contrat au FC Barcelone. Une nouvelle qui n'avait pas été appréciée par tous en Catalogne. Des socios du club catalan menés par l'avocat français Juan Branco ont poussé pour faire capoter le transfert de l'attaquant argentin au PSG.

Pointant du doigt la légalité de ce transfert, ils ont contesté ce mardi devant la justice européenne selon les informations de l'AFP. Les plaignants considèrent que le report de l'application des règles du fair-play financier en France ont permis au PSG de bénéficier d'une "distorsion de concurrence" contraignant le FC Barcelone à laisser partir Lionel Messi. La Commission européenne a refusé l'enquête et les plaignants, à savoir le Penya Barça Lyon et un socio anonyme ont décidé de se diriger vers le Tribunal de l'Union européenne qui est situé à Luxembourg. L'audience a démarré ce matin et la décision de ce tribunal ne devrait pas intervenir avant plusieurs mois.