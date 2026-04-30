Le Real Madrid n’a pas encore contacté de coach

Si depuis de nombreux jours le Real Madrid prépare l’après-saison en se réorganisant, c’est notamment à cause de la tension plus que jamais présente autour d’une saison blanche (éliminé en C1 et 2e du championnat). Et lorsque les résultats ne sont pas à la hauteur dans la capitale, généralement, l’entraîneur en poste s’en va. La position d’Álvaro Arbeloa est donc fragilisée depuis des semaines et la direction espagnole travaille en coulisses pour relancer un gros projet.

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Selon le journaliste Manu Carreño sur Cadena SER, la situation est tout de même au ralenti : aucun contact concret n’aurait été établi avec un entraîneur pour le moment, car le club observent plusieurs profils. Évidemment, José Mourinho revient avec insistance, car il pourrait être capable de gérer un vestiaire rempli d’ego et de montrer son habituelle autorité. Pour rappel, la période de recherche s’étendra jusqu’au début de la Coupe du Monde.