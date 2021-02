OM : Hatem Ben Arfa s'interroge sur Villas-Boas

À l’occasion de la 25ème journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille se déplace à Bordeaux ce dimanche. Match important dans la course à l’Europe pour les deux équipes en difficultés cette saison, respectivement 9ème et 10ème au classement. Match particulier également pour Hatem Ben Arfa qui va retrouver l'OM, son ancienne équipe.

En conférence de presse, l’ancien milieu de terrain marseillais a donné son avis sur la forme actuelle des pensionnaires de l’Orange Vélodrome, tout en envoyant une petite pique à André Villas-Boas. «Marseille vit une période compliquée et délicate. On sait qu’il y a beaucoup d’événements qui arrivent dans ce club mais moi ça me laisse dubitatif de voir la façon dont le coach est parti, a critiqué ses joueurs, a dit que ce n'était pas ses choix... Après, on n'est pas à l'intérieur du club, on ne sait pas ce qui se passe».