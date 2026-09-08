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La RD Congo va mettre la main sur un grand espoir de Bundesliga

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
banzuzi @Maxppp

International espoir néerlandais, Ezechiel Banzuzi a pris la décision de représenter la République Démocratique du Congo d’après le média néerlandais VI. À 21 ans, le milieu de terrain du RB Leipzig avait initialement décliné l’appel des Léopards en mars dernier pour se concentrer sur les Pays-Bas Espoirs (5 sélections), avant de finalement choisir le pays d’origine de ses parents. La RD Congo sort tout juste d’une participation à la Coupe du Monde, où son parcours honorable s’est arrêté dès les 16es de finale face à l’Angleterre.

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Formé au NAC Breda puis passé par l’OH Louvain, le natif de Mook enchaîne les prestations convaincantes en Allemagne. Titulaire lors des deux premières journées de Bundesliga avec Leipzig, Banzuzi a également débloqué son compteur en Coupe d’Allemagne avec un but et une passe décisive contre l’Eintracht Trèves (0-6). Après Jorthy Mokio qui a filé entre les doigts de la Belgique, c’est désormais aux Pays-Bas de perdre l’un de ses grands espoirs au profit de la RDC.

Pub. le - MAJ le
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