PSG : les premiers mots de Ferran Torres

Héros de la dernière finale de la Coupe du Monde remportée par l’Espagne, Ferran Torres est désormais un joueur du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a officialisé la nouvelle ce samedi. De quoi ravir l’ancien attaquant du FC Barcelone, désormais lié à Paris jusqu’en juin 2031.

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« Je suis ravi de commencer une nouvelle aventure dans un club aussi ambitieux que le Paris Saint-Germain. Je tiens à remercier le président Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et l’entraîneur Luis Enrique de m’avoir donné l’opportunité de rejoindre l’équipe, ce qui, je l’espère, aidera à remporter autant de trophées que possible », a déclaré le nouveau numéro 9 du PSG.