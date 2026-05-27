LdC, Arsenal : la révélation d’Arsène Wenger sur la finale 2006 face au Barça

Vingt ans après la finale perdue de Ligue des Champions face au FC Barcelone, Arsène Wenger est revenu sur cet échec marquant pour Arsenal. L’ancien entraîneur des Gunners, désormais directeur du développement du football mondial à la FIFA, a livré un regard lucide sur cette soirée de 2006, estimant que la défaite ne s’explique pas uniquement par le carton rouge reçu très tôt par Jens Lehmann. Wenger rappelle surtout les conditions de préparation du match, qu’il juge déterminantes dans le déroulement de la rencontre.

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Le technicien français a expliqué selon The Sun : « nous ne sommes arrivés que 45 minutes avant le coup d’envoi car nous n’étions pas autorisés à emprunter l’autoroute pour nous rendre au Stade de France ». Il a aussi ajouté : « notre plus grand regret, c’est d’avoir joué à dix pendant 70 minutes. Nous menions 1-0 et avons eu des occasions de doubler la mise, mais nous les avons manquées et avons finalement perdu 2-1 contre une excellente équipe de Barcelone ». Des déclarations qui ravivent les regrets d’une finale restée comme l’un des grands rendez-vous manqués de l’histoire du club londonien. Arsenal pourra se rattraper ce samedi face au PSG (18h).