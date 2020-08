ASSE : Loïc Perrin évoque son avenir

Loïc Perrin a raccroché les crampons. Le capitaine emblématique de l'AS Saint-Etienne a mis un terme à sa carrière il y a quelques jours après 23 années avec les Verts (1997-2020). Discret depuis la finale de la Coupe de France perdue face au PSG, où il a été pointé du doigt pour son tacle sur Kylian Mbappé, le défenseur est sorti du silence sur RMC Sport. L'occasion de parler de son avenir.

«Entraîneur ? Non. Je sais ce que je peux faire ou pas. Ça ne m'intéresse pas d'être sur le terrain pour le moment. Je n'ai pas passé de diplôme pour le moment. Etre dans la direction sportive m'intéresse plus». De là à devenir président de l'ASSE ? Ce qui ne déplairait pas à Roland Romeyer d'ailleurs. «Roland Romeyer est Stéphanois. Depuis des années, on partage les mêmes valeurs. Je n'ai pas envie d'être président de Saint-Etienne. J'ai plein de choses à apprendre et à découvrir afin de voir si ce milieu me plaît». Affaire à suivre donc...