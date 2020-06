Eric Di Meco se moque de Jean-Michel Aulas et de l'OL

Ce mardi, le Conseil d'Etat a décidé de suspendre les relégations d'Amiens et de Toulouse, tout en validant le classement final de la Ligue 1, écartant donc, définitivement, tout retour du foot en France ou même la possibilité de voir une saison blanche. Une décision à laquelle l'OL a déjà réagi, et qui a interpellé Eric Di Meco, qui s'est exprimé sur les ondes de RMC Sport.

« Cette décision du Conseil d’Etat est bizarre. Car tu valides le fait que Lille, à un point du troisième, n’a rien le droit de dire, alors qu’en jouant 10 matchs de plus, Lille aurait pu être troisième de L1 et aller en Ligue des Champions… Par contre, tu valides Toulouse, qui a 25 points de retard sur le premier non-relégable… Les conséquences économiques, elles sont pour tout le monde. L’OL débouté ? Au final, la morale de cette histoire, c’est que celui qui s’est le plus battu pour aller au Conseil d’Etat, à savoir Aulas, c’est lui qui prend la carotte (rires) », a lancé le consultant. Mais nul doute que sur le fond, le président lyonnais sera d'accord avec ses propos...