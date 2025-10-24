Inter Miami : les dessous de la prolongation XXL de Lionel Messi

L’annonce est tombée hier, sans doute au meilleur des moments. Il n’y avait pas vraiment de suspense pour cette prolongation de Leo Messi à l’Inter Miami. Les parties s’étaient déjà entendues pour étendre ce nouveau bail, qui va donc courir jusqu’en 2028 ! Trois ans de plus pour un joueur de 38 ans, qui s’apprête à mener sa franchise en play-off de MLS face à Nashville dès cette nuit (2h du matin, heure française) ? Avec 29 buts en 28 matchs, il est tout simplement le meilleur buteur du championnat et est en lice pour conserver son titre de MVP de la saison.

La suite après cette publicité

Faut-il y voir la peur de la petite mort du footballeur dans cette longue prolongation ? Peut-être un peu, mais c’est surtout le signe d’un joueur encore compétitif et toujours plein d’ambition. L’horizon du nouveau stade prévu en 2026, le Freedom Park, est un autre argument. Le petit film annonçant sa prolongation y fait d’ailleurs référence puisqu’on y voit l’Argentin en train de signer son nouveau contrat au beau milieu du chantier du futur stade avec ce titre : «Freedom 10 Dream».

La suite après cette publicité

Messi, roi de la MLS

«C’est une joie de continuer ici et de poursuivre ce projet qui, en plus d’être un rêve, est en train de devenir réalité : jouer dans ce stade, au Miami Freedom Park. Depuis que je suis arrivé à Miami, je suis très heureux, donc je suis vraiment content de continuer» a réagi la Pulga dans le communiqué diffusé par son club. Messi touchera aux alentours de 11 M€ par an rien qu’en salaires, mais ce chiffre pourra atteindre plus de 17 M€ en raison des divers bonus et objectifs sportifs remplis.

À côté de ça, il faut ajouter les revenus commerciaux et publicitaires. Cette prolongation lui offre l’opportunité de nouveaux investissements, lui qui est déjà entré au capital du club lors de son arrivée en 2023. L’ancien du Barça et du PSG avait également signé un accord d’intéressements aux résultats d’Apple et Adidas, deux partenaires de la MLS. La marque à la pomme a même acquis les droits de diffusion du championnat pour 215 M€, dont une partie va directement dans la proche de la star.

La suite après cette publicité

Avec l’Argentine, stop après le Mondial 2026 ou encore ?

Tous ces chiffres nous feraient presque oublier l’intérêt sportif. L’international argentin de tous les records (195 sélections, 114 buts) a un dernier grand objectif en tête avec la Coupe du Monde 2026 au Mexique, au Canada, et aux États-Unis. «C’est dans neuf mois. C’est à la fois proche, mais aussi long», affirmait l’octuple Ballon d’Or le mois dernier. Mais cette prolongation implique sa participation à ce 6e Mondial personnel. Et pourquoi pas plus ? Après tout, décembre 2028 arrive dans plus de trois ans…