FC Barcelone : Pep Guardiola déclare sa flamme à Hansi Flick

De passage en Catalogne pour se reposer après son départ de Manchester City, Pep Guardiola a profité d’un événement où des médias étaient présents pour adresser des louanges appuyées au FC Barcelone, qui vient de s’offrir deux titres consécutifs de champion d’Espagne sous la houlette de Hansi Flick. L’ancien mentor des Blaugranas a salué la philosophie et le plaisir retrouvé de cette équipe, qu’il continue de suivre avec la passion d’un supporter, qu’il est, de la première heure.

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Le technicien catalan a ainsi encensé le travail de son homologue allemand en saluant le mérite des joueurs : «ce sont des joueurs du Barça, qu’ils soient issus de La Masia ou d’ailleurs, même s’ils ne sont pas nés ici, au final, ce sont des joueurs du Barça et ils réussissent très bien. Ils ont réalisé deux saisons extraordinaires, au-delà des résultats, grâce à leur excellent jeu et au plaisir qu’ils prennent à jouer. Je suis un grand admirateur de Hansi, de sa façon de faire, et j’espère qu’il restera avec eux pendant de nombreuses années.»