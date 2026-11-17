L’affaire Pierre Ménès prend une nouvelle tournure ce mardi. En effet, selon plusieurs sources concordantes, le procureur de la République de Nanterre a requis deux ans de prison, dont un an avec sursis, ainsi que 20 000 euros d’amende contre l’ancien chroniqueur, jugé pour agressions sexuelles et harcèlement moral sur trois femmes entre 2016 et 2020. L’ancienne figure du Canal Football Club est notamment accusée d’avoir embrassé de force une habilleuse, de l’avoir touchée et harcelée à plusieurs reprises, mais aussi d’avoir embrassé de force Francesca Antoniotti sur le plateau de l’émission en mai 2016.

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Il lui est également reproché d’avoir soulevé la jupe de la journaliste Marie Portolano lors d’une émission en août 2016, des faits qu’il affirme ne pas se rappeler. À l’audience, Pierre Ménès a reconnu certains gestes, tout en exprimant ses regrets, comme l’explique L’Equipe ce mardi. Le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre est attendu ultérieurement.