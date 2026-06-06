L’OM fixe enfin le prix de Mason Greenwood !

Mason Greenwood se rapproche-t-il de la sortie ? Alors que son avenir anime déjà les coulisses du mercato marseillais depuis plusieurs semaines, l’Olympique de Marseille aurait désormais fixé ses conditions pour laisser partir son attaquant vedette. Et il faudra sortir le chéquier pour convaincre les dirigeants olympiens. Recruté à l’été 2024 en provenance de Manchester United qui souhaitait s’en séparer compte tenu de ses problèmes avec la justice, Mason Greenwood a totalement relancé sa carrière sur la Canebière. Après une première saison déjà convaincante, l’international anglais a encore pu s’illustrer cette saison.

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Avec 26 buts et 11 passes décisives en 45 rencontres toutes compétitions confondues, le numéro 10 olympien s’est imposé comme le principal atout offensif de l’OM. Des performances qui en font aujourd’hui la plus grosse valeur marchande de l’effectif marseillais et l’un des joueurs les plus convoités du marché européen. Sans surprise, les prétendants se multiplient. Depuis plusieurs semaines, l’AS Roma pousse en coulisses pour tenter d’attirer l’ancien Mancunien. Le nouveau projet porté par Gian Piero Gasperini fait de Greenwood l’une des grandes priorités du mercato estival. La presse italienne évoque déjà une première offre de 40 M€ plus bonus en préparation tandis que d’autres clubs de Serie A surveillent également la situation. Le Fenerbahçe est aussi cité parmi les formations intéressées.

L’OM attend au moins 55 millions avec bonus

De son côté, Grégory Lorenzi, nouveau directeur sportif de l’OM, a récemment rappelé qu’aucun départ ne serait facilité et que l’OM entendait défendre ses intérêts dans ce dossier, un message clair envoyé aux courtisans du buteur anglais. Même s’il avait confirmé la tendance : celle d’un départ. «Il fait partie des joueurs qui font l’objet d’une grande réflexion. S’il y a une opportunité qui se présente, forcément, elle sera à réfléchir. Mais il y a la position du club, celle du joueur, c’est aussi à nous de le gérer en interne et de trouver la meilleure solution possible pour toutes les parties», avait-il expliqué dans les colonnes de l’Equipe.

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Et justement, les positions marseillaises sont désormais connues. Selon Sky Sport, une information confirmée par Fabrizio Romano, l’OM réclame 55 millions d’euros avec bonus pour envisager un transfert cet été. Un montant qui refroidit pour l’instant les ardeurs romaines mais qui témoigne de la valeur accordée au joueur par la direction phocéenne. Sous contrat jusqu’en 2029 et au sommet de sa cote, Greenwood place aujourd’hui Marseille dans une position de force même si le club phocéen doit aussi composer avec le pourcentage qu’a encore Manchester United. Le message est en tout cas clair, l’OM ne compte pas brader celui qui a porté son attaque tout au long de la saison. Le feuilleton Greenwood ne fait que commencer.