Naples vise une star du Maroc pour oublier son mercato estival raté !

Il y a toujours de l’action à Naples. Entre le bouillonnant entraîneur Antonio Conte et le très cash président Aurelio de Laurentiis, il est presque impossible de s’ennuyer. Du moins en coulisses, car sur le terrain, l’ennui rôde, à l’image du 0-0 concédé à domicile contre Parme et qui accrédite la thèse d’une équipe en manque de talent offensif, alors que les deux Belges De Bruyne et Lukaku sont toujours absents pour cause de blessure. Et Antonio Conte n’arrive pas à exploiter correctement le mercato estival.

Deux hommes sont à la peine, l’attaquant Lorenzo Lucca, arrivé sous la forme d’un prêt payant de 9 M€ avec une obligation d’achat de 26 M€ à payer en février à l’Udinese, et l’ailier Noa Lang, à la langue bien pendue mais aux statistiques faméliques. Comme l’expose Sky Italia, l’un de ces deux joueurs pourrait être sacrifié dès le mercato hivernal, pour faire de la place à une recrue offensive. Et Naples lorgne le Marocain Youssel En-Nesyri, qui a offert la qualification en finale de la CAN 2025 à son pays en inscrivant le dernier tir au but mercredi soir.

Lucca pose problème

Cela dit, Naples ne peut pas agir comme il le souhaite sur ce mercato hivernal. Le comité de contrôle financier du club a imposé un solde nul au Napoli pour dépassement du plafond des charges salariales. Il faudra donc vendre pour acheter et c’est bien Lorenzo Lucca qui suscite le plus de convoitises. Car avant ses difficultés actuelles, cet attaquant atypique qui mesure 2,01m avait séduit du côté de l’Udinese. Mais il ne veut pas aller n’importe où durant ce marché.

La première condition imposée par Lucca, qui a pour l’instant fait capoter l’option Benfica, est son refus de jouer à l’étranger. La deuxième est de rejoindre uniquement un grand club, de préférence participant aux compétitions européennes ou aspirant à une place en Ligue des Champions. Pour vendre Lucca et débloquer son mercato, Naples ne veut pas lésiner sur les moyens et souhaite un transfert définitif pour un montant au moins égal à la valeur totale du joueur, estimée à 35 millions d’euros. Sachant qu’il faudra aussi achever de payer l’Udinese pour les 26 M€ restants, ce qui complique l’opération…