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Barça, Xavi sous le charme de Lamine Yamal : « les 20 prochaines années lui appartiennent »

Par Allan Brevi
2 min.
Xavi, en conférence de presse @Maxppp

Dans un entretien accordé à The Athletic, Xavi a livré un immense hommage à Lamine Yamal, lui qui avait accompagné les premiers pas du jeune ailier au FC Barcelone avant de lui offrir ses débuts professionnels en 2023. L’ancien entraîneur du Barça, qui a vu le phénomène espagnol évoluer dès ses 15 ans, estime que son ancien protégé possède déjà des qualités hors normes malgré son très jeune âge. « On oublie parfois qu’il n’a que 18 ans et on lui en demande peut-être trop, mais il est tellement doué ! », explique Xavi, avant d’insister sur son influence grandissante dans les moments importants : « c’est un leader sur le terrain qui fait la différence à 18 ans, un talent que seuls Lionel Messi, Diego Maradona, Pelé et peut-être Ronaldo, ont atteint. » Pour lui, Yamal a désormais toutes les cartes en main pour marquer son époque : « les 15 à 20 prochaines années lui appartiennent, s’il le souhaite. S’il les veut, elles sont à lui. »

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Xavi est également revenu sur la première fois où il a découvert le talent de Lamine Yamal. « J’avais entendu parler de lui à Barcelone avant même de le voir. Tout le monde parlait de ce garçon, et la même chose m’était arrivée avec Leo (Messi). On m’avait dit qu’il y avait un Argentin qui jouait vraiment bien, qui se démarquait, etc, et avec Lamine, c’est pratiquement la même chose qui m’est arrivée », raconte-t-il. L’ancien milieu du Barça n’hésite d’ailleurs pas à rapprocher les deux joueurs sur leur mentalité : « Lamine sait qu’il est différent. Ça se voit quand on le regarde jouer et qu’on est à ses côtés. Tout comme Leo savait qu’il était différent. » Selon lui, l’Espagne possède aujourd’hui un profil rare capable de faire basculer les rencontres à lui seul : « on avait ça au Barça avec Messi, maintenant l’Espagne l’a avec Lamine, et c’est ce qui fait d’elle l’une des favorites pour remporter cette Coupe du Monde 2026. »

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