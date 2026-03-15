Rennes : les regrets de Rongier après la défaite à Lille
La défaite de Stade Rennais face au LOSC (1-2), lors de la 26e journée de Ligue 1, laisse des regrets dans le camp breton. Après la rencontre, Valentin Rongier a reconnu que son équipe avait eu du mal à trouver des solutions face au bloc nordiste. Le milieu rennais a notamment souligné la capacité des Lillois à verrouiller l’axe du jeu, empêchant Rennes de développer ses circuits habituels. « J’ai ressenti ça sur le terrain. Ils ont fermé l’intérieur », a-t-il expliqué, évoquant les difficultés de son équipe à progresser dans la zone centrale.
Conscient des ajustements nécessaires, Rongier a également admis que Rennes avait tenté de contourner cette organisation en passant davantage par les côtés. « J’ai essayé d’apporter du mouvement, de tomber sur les côtés », a-t-il détaillé, précisant que les Bretons avaient tenté de ressortir le ballon via les ailiers ou les milieux excentrés. Le joueur rennais estime toutefois que ces adaptations sont intervenues trop tard face à un adversaire bien en place. « J’aurais dû le faire plus tôt. Ils ont bien cadenassé le milieu », a-t-il conclu, lucide après ce coup d’arrêt pour le club breton
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