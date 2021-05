Euro 2020 : la liste des 28 du Pays de Galles

L'Euro 2020, reporté en 2021 en raison de l'épidémie de Covid-19, aura lieu cet été du 11 juin au 11 juillet. D'ici là, les sélectionneurs ont jusqu'au 1er juin pour transmettre à l'UEFA la liste définitive des joueurs convoqués pour disputer cette compétition. Après la France, l'Allemagne, l'Espagne ou encore le Portugal, le Pays de Galles vient de dévoiler le noms de 28 hommes convoqués par Robert Page à un camp d'entraînement au Portugal.

Parmi les éléments appelés par celui qui assure le rôle de sélectionneur en attendant que Ryan Giggs se débarrasse de ses problèmes extra-sportifs, on retrouve bien évidemment le capitaine des Dragons, Gareth Bale, mais aussi le meilleur passeur de l'Euro 2016 et autre star de cet effectif, Aaron Ramsey. D'autres noms bien connus comme ceux de Daniel James, qui est pour le moment indisponible en raison de la finale de la Ligue Europa qu'il doit disputer avec Manchester United, Ben Davies ou encore Joe Allen devraient bel et bien faire partie de la liste finale de 26 joueurs confirmée par Robert Page, le 30 mai prochain.

La liste des 28 Gallois :

Gardiens : Wayne Hennessey (Crystal Palace), Daniel Ward (Leicester City), Adam Davies (Stoke City)

Défenseurs : James Lawrence (FC St Pauli), Joe Rodon (Tottenham), Chris Mepham (Bournemouth), Chris Gunter (Charlton Athletic), Rhys Norrington-Davies (Sheffield United), Neco Williams (Liverpool), Tom Lockyer (Luton Town)

Milieux : Joe Allen (Stoke City), Joe Morrel (Luton Town), Ethan Ampadu (Chelsea), Matthew Smith (Manchester City), Jonathan Williams (Cardiff City), Aaron Ramsey (Juventus), Dylan Levitt (Manchester United), Robin Colwill (Cardiff City), George Thomas (QPR)

Attaquants : Harry Wilson (Liverpool), Kieffer Moore (Cardiff City), Gareth Bale (Real Madrid), David Brooks (Bournemouth), Tyler Roberts (Leeds), Tom Lawrence (Luton Town), Rabbi Matondo (Schalke 04), Mark Harris (Cardiff City)