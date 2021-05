Bochum et Greuther Fürth promus en Bundesliga, Kiel affrontera Cologne en barrages

On connaît l'identité des deux équipes qui rejoindront la Bundesliga l'an prochain ! Lors de la 34e et dernière journée de 2.Bundesliga, deuxième échelon du football professionnel en Allemagne, le leader Bochum a assuré la montée et le titre, en s'imposant 3-1 face à Sandhausen. Le capitaine français Anthony Losilla a marqué. Il va donc découvrir, à 35 ans, l'élite du football allemand.

La suite après cette publicité

Outre le club de la Rhur, qui monte au moment où le voisin de Schalke 04 effectue le chemin inverse, le Greuther Fürth d'Abdourahmane Barry est également à la fête après sa victoire 3-2 face à Dusseldorf. Les Trèfles profitent de la défaite de Kiel, demi-finaliste de la Coupe d'Allemagne cette saison, qui échoue à la troisième place et devra disputer un barrage d'accession face au 16e de Bundesliga, Cologne.