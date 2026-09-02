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Le directeur sportif de la Roma lâche ses vérités sur le transfert avorté de Manu Koné à Chelsea

Par Jordan Pardon
1 min.
Manu Koné contre le Maroc @Maxppp

Comme révélé par nos soins, Chelsea avait fait de Manu Koné sa priorité pour renforcer son milieu de terrain et combler le départ d’Enzo Fernandez à Manchester City. Un accord autour de 58 M€ avait même été trouvé entre les Blues et la Roma pour l’international tricolore, mais d’après La Repubblica, Gasperini serait allé jusqu’à menacer de démissionner si son joueur quittait le club, bloquant ainsi l’opération dans les dernières heures du mercato.

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Ce mercredi, le directeur sportif romain Tony D’Amico a pris la parole sur le sujet et démenti certaines informations : «Manu Koné n’a jamais été proche de rejoindre Chelsea. Il n’y a même pas eu d’offre officielle Gasperini n’a pas eu à poser de veto car rien ne s’est passé. Les clubs passent des appels, comme nous le faisons aussi, rien de plus. Chelsea n’a envoyé aucune offre», a-t-il indiqué.

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