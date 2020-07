OL : le nouveau numéro de Karl Toko-Ekambi

Le championnat français est arrêté et ne reprendra pas cette saison mais le retour du foot en France s'effectuera dès août prochain pour une nouvelle saison. Un exercice qui se fera avec le numéro 7 pour l'attaquant lyonnais Karl-Toko Ekambi, il délaissera son numéro 17. L'OL l'a annoncé sur son compte Twitter.

Le Camerounais récupère son maillot fétiche, celui qu'il portait quand il a commencé à se révéler à Angers (2016-2018), laissé sans porteur depuis le départ officialisé de Martin Terrier pour Rennes. Arrivé en prêt à l'hiver et finalement acheté 11,5 millions d'euros avec 4 millions de bonus à Villareal, l'attaquant de 27 ans réussit plutôt de bons débuts dans le Rhône : 2 buts et une passe décisive en 8 matchs de Ligue 1. Pas suffisant cependant pour porter l'OL plus haut que la 7e place.