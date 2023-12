Stuttgart sort les barbelés pour Serhou Guirassy

Aussi surprenant que le VfB Stuttgart qui occupe les hautes sphères du championnat d’Allemagne après avoir lutté pour son maintien dans l’élite allemande la saison dernière, Serhou Guirassy affole lui aussi les compteurs et contribue grandement à la réussite de son équipe. Auteur d’une première moitié d’exercice hallucinante, l’international guinéen est le véritable serial buteur du VfB à l’image de ses 19 buts en 16 rencontres toutes compétitions confondues. Forcément, ses performances ont aiguisé l’appétit des cadors européens comme Manchester United, en quête d’un avant-centre au sommet de son art pour venir épauler Rasmus Höjlund. Ainsi, le joueur de 27 ans restera-il en Allemagne cet hiver ? Si cette question demeure en suspend outre-Rhin, le directeur général de la formation souabe Alexander Wehrle a certifié à BILD qu’un départ de son protégé n’était pas d’actualité.

«Serhou (Guirassy ndlr) a opté pour le VfB Stuttgart cet été, malgré des offres de clubs à l’étranger où il aurait pu gagner beaucoup plus d’argent. Il se sent bien ici avec sa famille et joue un rôle important dans l’équipe. Il apprécie beaucoup cela. Ce qui l’intéresse en premier lieu, c’est de jouer au football et de marquer des buts. Serhou veut jouer dans une équipe qui fonctionne. Lors des entretiens, il souligne toujours qu’il se sent très bien au VfB. Est-ce qu’il reste au VfB ? Je ne vois pas d’autres signes pour le moment», a souligné le dirigeant allemand.