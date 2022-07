Le FC Barcelone est proche de s'offrir le gros coup Raphinha

Le FC Barcelone passe la deuxième. Hier, les dirigeants blaugranas ont rencontré Todd Boehly, le nouveau propriétaire de Chelsea, afin d'évoquer un troc de folie. Les noms de Frenkie de Jong, Memphis Depay, Sergiño Dest, Cesar Azpilicueta et Marcos Alonso ont été au coeur des discussions. Clubs amis sur ces dossiers, les Blues et les Culés sont ennemis au sujet de Raphinha. En effet, les deux écuries européennes sont intéressées par le profil du Brésilien de Leeds.

Suivi depuis des mois par les Barcelonais, il est depuis peu dans le viseur des Anglais. Selon The Athletic, les Londoniens ont offert 64 M€ pour convaincre les Peacocks de lâcher leur joueur. Ce vendredi, Sport explique que le FC Barcelone a, de son côté, formulé une proposition de 55 M€ pour Raphinha. Un montant auquel il faut ajouter plusieurs bonus permettant de faire grimper la somme totale.

Offre finale du Barça pour Raphinha

Les pensionnaires du Camp Nou, qui ont pourtant des soucis financiers, attendent désormais de connaître la réponse finale de Leeds afin de boucler ce dossier définitivement. Malgré une offre inférieure à celle des Blues, le Barça y croit. En effet, le joueur, qui a repris l'entraînement avec son club, préfère rejoindre les Blaugranas cet été. Une décision qui est ferme selon Sport. De quoi rassurer les Culés, qui espèrent finaliser ce deal avant la tournée estivale de Leeds en Australie.

Selon le média catalan, une décision est attendue dans les prochaines heures et la possibilité de voir Raphinha sous le maillot blaugrana est plus forte que jamais. Une arrivée attendue par Xavi, qui espérait voir rester Ousmane Dembélé, en fin de contrat. D'après Sport, la venue de Raphinha n'enterrerait pas totalement le dossier Dembouz, mais cela pourrait être perçu comme un gros avertissement à destination du Français. En plus du duo Azpilicueta-Marcos Alonso, pour lequel le Barça s'est bien rapproché de Chelsea, le Barça est en passe de frapper un joli coup avec le très courtisé Raphinha.