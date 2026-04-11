La nouvelle idée folle de la FIFA pour emmener l’Italie à la Coupe du Monde 2026

Le football italien pensait avoir touché le fond. La défaite contre la Bosnie, lors de la finale des barrages de qualification, a plongé l’Italie dans une nouvelle nuit noire. Pour la troisième fois consécutive, la Nazionale va manquer la Coupe du Monde. Une humiliation historique pour un pays quadruple champion du monde. La séance de tirs au but fatale a provoqué un séisme qui dépasse largement le simple cadre sportif. Dans tout le pays, les critiques ont fusé contre un système jugé à bout de souffle. Le traumatisme a réveillé un sentiment d’urgence qui traverse désormais toutes les institutions du Calcio. L’Italie s’est soudain retrouvée face à elle-même, confrontée à ses propres contradictions et à des années de retard accumulé.

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Les conséquences ont été immédiates. Le président de la Féderation italienne, Gabriele Gravina, a annoncé sa démission dans la foulée de l’élimination. Dans le même mouvement, le sélectionneur Gennaro Gattuso et le chef de délégation Gianluigi Buffon ont également quitté leurs fonctions. Le football italien a ouvert un immense chantier de reconstruction à tous les niveaux. Une nouvelle élection présidentielle est déjà programmée pour le 22 juin afin de redéfinir la direction de la fédération et d’esquisser un nouveau projet sportif. Plusieurs noms circulent déjà pour reconstruire le paysage d’un football dépassé qui a trop longtemps refusé de se moderniser. Pendant ce temps, les débats sur l’avenir de la formation, de la Serie A et de la Nazionale agitent tout le pays. Pourtant, au milieu de ce climat de crise profonde, une hypothèse inattendue commence à circuler dans les coulisses du football mondial.

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Des play-offs quelques jours avant le début du Mondial ?

Car malgré son élimination, l’Italie pourrait ne pas avoir totalement perdu l’espoir de participer à la Coupe du Monde 2026. La compétition organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada du 11 juin au 19 juillet pourrait en effet être bouleversée par un événement géopolitique majeur. La situation concerne directement l’Iran, dont la participation est aujourd’hui entourée d’incertitudes en raison des bombardements militaires croissants des États-Unis et d’Israël au Moyen-Orient depuis la fin du mois de février, qui ont vu la mort de plusieurs hauts dirigeants iraniens dont le Guide suprême, Ali Khamenei. Dans l’hypothèse où la fédération iranienne déciderait finalement de déclarer forfait après un probable refus de délocaliser ses matchs au Mexique, une place se libérerait dans le tableau final. Selon les règlements de la FIFA, le choix de la sélection appelée à remplacer l’équipe absente serait alors laissé à la discrétion de l’instance mondiale. Classée autour de la douzième place mondiale, l’Italie pourrait logiquement apparaître comme l’une des candidates naturelles pour récupérer ce billet inespéré. Mais d’autres dirigeants préfèrent remplacer la Team Melli par une autre sélection asiatique de l’AFC. Pour l’instant, la piste la plus probable évoquée dans les coulisses reste, toutefois bel et bien, celle d’un remplacement géographique. Dans cette optique, la FIFA pourrait privilégier une autre sélection asiatique, les Émirats arabes unis étant souvent cités parmi les options possibles.

Mais une autre idée circule désormais avec insistance dans les discussions internes. Révélée par The Athletic, elle consisterait à organiser un barrage intercontinental de dernière minute entre plusieurs sélections non qualifiées, dont 2 de l’AFC et 2 de l’UEFA. Ce mini-tournoi déterminerait l’équipe appelée à remplacer l’Iran dans les phases de groupes. Dans ce scénario, l’Italie serait presque automatiquement invitée en raison de son classement supérieur à celui des autres nations éliminées. L’idée possède même un précédent récent puisque la FIFA avait utilisé un mécanisme similaire lors de la dernière Coupe du Monde des Clubs disputée aux États-Unis. Après l’exclusion du club mexicain de León pour violation des règles de multipropriété, un barrage avait été organisé entre le Club América et le Los Angeles FC pour déterminer le remplaçant. Le club californien s’était finalement imposé. Le calendrier reste toutefois extrêmement serré. Le règlement de la FIFA prévoit une lourde amende pour toute sélection qui se retirerait moins de trente jours avant son premier match. Une décision devra donc être prise avant le 13 mai. En attendant, l’Italie observe l’évolution de la situation en silence, suspendue à une improbable équation géopolitique qui pourrait transformer un été de deuil en un voyage inattendu vers l’Amérique du Nord.