Manchester United : JJ Gabriel sème un nouvel indice sur sa future destination

Le dossier JJ Gabriel continue d’agiter l’Angleterre. Le jeune talent de Manchester United, âgé de 15 ans, se serait récemment entraîné à Castelldefels, près de Barcelone, avec un préparateur personnel afin de conserver sa condition physique. Selon les informations relayées par Sport, il aurait également consulté plusieurs spécialistes locaux de la performance, tout en faisant parfois venir d’Angleterre un entraîneur de confiance. Une présence en Catalogne qui relance immédiatement les spéculations autour d’un possible avenir au FC Barcelone, alors que Gabriel ne se rendrait plus aux entraînements de Manchester United depuis environ deux semaines.

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Le Barça est régulièrement présenté en Angleterre comme l’un des principaux prétendants au jeune ailier, également suivi par le Real Madrid, le PSG et le Bayern Munich. Le club catalan a pourtant publiquement nié son intérêt par l’intermédiaire de Deco. La situation pourrait évoluer à partir du 6 octobre, date du 16e anniversaire de Gabriel, alors que Manchester United dispose jusque-là de davantage de possibilités pour le retenir. Son entourage est également scruté, notamment sa relation avec l’agent Ali Barat, bien introduit auprès de plusieurs grands clubs européens.