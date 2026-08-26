Chelsea touche le jackpot sur le mercato

La stratégie de Chelsea sur le mercato, depuis l’arrivée de BlueCo, n’a pas eu l’effet escompté en termes de résultat, puisque les Blues n’ont jamais été dans la course pour redevenir champion. Pire, ils ont achevé l’exercice précédent à une piteuse 10e place. Mais si les centaines de millions dépensés sur le marché des transferts ne se concrétisent pas en titres, ils ne s’envolent pas pour autant dans la nature.

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Souvent raillés pour leur gloutonnerie sur le mercato, les dirigeants londoniens sont pourtant loin d’être dupes, et se rattrapent allègrement au moment des ventes. La saison passée, ils avaient déjà récupéré 340 M€ en se séparant de leurs indésirables (Madueke, Nkunku, João Felix, etc). Cette saison, ils ont déjà vendu pour 165 M€ avec les départs d’Andrey Santos (56 M€ à Manchester United), de Cucurella (55 M€ au Real Madrid), de Chalobah (30 M€ à Côme) et de George (21 M€ à Everton).

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Chelsea peut atteindre un record

Une somme qui va bientôt gonfler sérieusement, puisque Liam Delap est en route pour Nottingham Forest, qui va battre son record de transfert et claquer aux alentours de 50 M€. Il y aura ensuite le dossier Nicolas Jackson, pour lequel Chelsea pourrait bien récupérer 70 M€. Soit un total de 120 M€ dans les caisses grâce à deux joueurs qui avaient coûté à eux deux 70 M€.

Les deux attaquants n’ont quasiment aucune perspective de temps de jeu cette saison sous les ordres de Xabi Alonso, dont le titulaire à la pointe de l’attaque est João Pedro, avec deux recrues estivales en guise d’alternatives, Danny Welbeck et Emanuel Emegha. Chelsea n’a pas fini son ménage estival, au sein de son effectif pléthorique. On pense par exemple à Enzo Fernandez (courtisé par Manchester City), à Marc Guiu, à David Datro Fofana, à Mykhailo Mudryk et tant d’autres joueurs encore sous contrat. Ce qui pourrait le conduire à boucler ce mercato estival avec un record de ventes, un an après l’avoir déjà établi.