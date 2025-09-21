Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sort du silence sur le report du choc OM-PSG

Ce dimanche, la surprise est tombée comme un couperet : le Classique entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, initialement prévu au Vélodrome, a été officiellement reporté. Menacé depuis plusieurs jours par les intempéries qui frappent les Bouches-du-Rhône, le match n’a pas échappé à la décision du préfet Georges-François Leclerc. Ce dernier a expliqué auprès de l’AFP que des précipitations très importantes et des risques de ruissellement urbain pouvaient survenir aux abords d’un stade plein à craquer de 65.000 spectateurs. En se fondant sur l’article 548 du règlement de la LFP, qui prévoit qu’un match reporté pour cause d’intempéries doit être rejoué le lendemain si possible, les autorités et la Ligue de football professionnel ont étudié les options de reprogrammation dans l’urgence. Le contexte météorologique et sécuritaire a donc prévalu sur les considérations sportives, confirmant l’exceptionnelle tension logistique autour de ce choc du championnat de France.

La suite après cette publicité

La décision finale de la LFP a toutefois déclenché un véritable casse-tête médiatique : le match PSG-OM se tiendra lundi à 20h, en même temps que la cérémonie du Ballon d’Or à Paris. Un calendrier qui oblige le club parisien à faire l’impasse sur une soirée qui aurait pu célébrer ses stars. Ousmane Dembélé, pressenti pour la plus prestigieuse distinction individuelle, ainsi que d’autres figures du PSG comme Luis Enrique ou Désiré Doué, ne pourront donc pas assister à l’événement parisien, occupés par le rendez-vous marseillais. L’OM, qui avait plaidé pour cette reprogrammation rapide, obtient ainsi gain de cause. Paris, de son côté, se retrouve face à un dilemme : respecter ses obligations sportives sous peine de forfait général, synonyme de victoire sur tapis vert pour Marseille, ou bouleverser son organisation. Pour les supporters comme pour les observateurs, ce report illustre à quel point le calendrier du football français est devenu une mosaïque de contraintes sportives, climatiques et médiatiques.

La suite après cette publicité

Le préfet de la région PACA se défend

Le report du Classique OM-PSG s’est joué avant tout sur un impératif de sécurité publique. Face à des conditions météorologiques qualifiées de particulièrement instables et dangereuses – orages violents, risques de crues éclairs et vigilance orange sur tout le département –, les services de l’État ont préféré anticiper plutôt que prendre le moindre risque avec 65 000 spectateurs attendus au Vélodrome. Les horaires du pic d’intempéries annoncés en début de soirée coïncidaient directement avec le coup d’envoi prévu, ce qui a renforcé l’argument de la prudence. La préfecture a donc acté un arrêté d’annulation de la rencontre pour dimanche soir, laissant ensuite à la LFP le soin de reprogrammer le choc dès le lendemain. Aux micros de RMC Sport, Georges-François Leclerc, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, s’est expliqué sur sa décision : «Ce qui a motivé la décision, c’est le principe de la sagesse. Je veux dire par là que lorsqu’il y a des orages méditerranéens, des orages très violents, lorsqu’il y a des risques de crus méditerranéens, de cru éclair, notamment dans une ville comme Marseille, qui est une ville que vous connaissez, qui a des déclivités, avec des possibilités ou des risques de rues seulement urbains, la principale recommandation que nous donnons que je donne à mes concitoyens est de rester chez soi et de ne pas prendre la voiture. Le règlement de la Ligue de football infère que le match se jouera 24 heures après. Et donc lorsque j’ai pris ma décision, c’est le bon sens qui a gouverné, c’est je préfère que 60 000 personnes voient 24 heures après le match dans des bonnes conditions plutôt que dans de mauvaises conditions, voire des conditions incohérentes et dangereuses. Je peux vous dire qu’ils n’étaient pas enchantés, mais ils ont été très corrects. Ils auraient préféré que le match se tienne ce soir, mais compte tenu des informations que je leur ai données, et ils ont accepté cette décision. De toute manière, ils n’avaient pas le choix puisque j’ai pris un arrêté annulant le match. Mais ils ont été très corrects sur la forme, je vous prie de le croire».

«Deuxièmement, vous connaissez bien le Stade Vélodrome. Sur le Stade Vélodrome, s’il y avait un épisode orageux, violent, au moment où les 65 000 spectateurs rentrent sur le stade, vous avez un risque de mouvement de foule. Or, précisément, les prévisions météorologiques nous disent qu’il y a des risques d’orage très fort entre 18 heures et 21 heures. C’est-à-dire précisément au moment où les 65 000 personnes allaient se rendre au stade». Cette décision, très encadrée juridiquement, s’inscrit dans la logique de l’application du règlement qui prévoit la reprise ou le report d’un match dès le lendemain lorsque cela est possible. Dans les coulisses, ce changement de calendrier a eu un effet domino sur l’organisation des deux clubs. Le PSG a dû ajuster son programme et rentrer à Paris pour la soirée, tandis que l’OM a maintenu son entraînement et son organisation pré-match, tout en insistant pour un report rapide afin d’éviter un déplacement trop rapproché de ses autres échéances. La tenue du match lundi à 20h, en même temps que la cérémonie du Ballon d’Or à Paris, place le club parisien dans une situation délicate puisque plusieurs de ses joueurs et son staff étaient pressentis pour être présents à l’événement. Du côté marseillais, ce choix répond aux contraintes d’un calendrier déjà chargé avec la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Cette reprogrammation illustre ainsi l’impact direct des impératifs climatiques et sécuritaires sur le football professionnel et les ajustements drastiques que doivent opérer clubs, organisateurs et joueurs dans l’urgence. Une affaire de plus qui, entre météo, calendrier et intérêts divergents, vient encore ternir l’image du football français.

La suite après cette publicité

Suivez le Classico sur DAZN avec l’offre Ligue 1+