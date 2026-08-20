OM : Frank McCourt a reçu un gros coup de pression

Bruno Genesio n’a pas manqué de courage au moment de dire oui à l’Olympique de Marseille. L’entraîneur de 59 ans savait qu’il débarquait dans un club où le serrage de ceinture était devenu une obligation après les années dépensières de l’ère Longoria. Le Lyonnais a confié qu’il ne s’attendait pas à ce que les restrictions soient aussi fortes, mais il a assumé sa partie du travail, tout en devant gérer les mouvements imprévisibles de son effectif.

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Hier, à deux jours de la réception de Strasbourg (ce vendredi, 20h45), Genesio est d’ailleurs revenu sur les faux départs de Pierre-Emeile Hojbjerg et de Nayef Aguerd, ainsi que sur la situation très difficile de Leonardo Balerdi, conspué par tout le Vélodrome contre l’Atlético de Madrid. Depuis son arrivée sur la Canebière, Genesio a donc eu un programme plutôt chargé.

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Rachid Zeroual s’est agacé contre McCourt

Le nouvel homme fort du vestiaire olympien a également dû respecter l’une des traditions imposées à tout nouveau dirigeant du club : la rencontre des groupes de supporters. L’Équipe révèle que Bruno Genesio, Grégory Lorenzi et Alban Juster ont rencontré mardi dernier les leaders des groupes concernés. La réunion a duré plus d’une heure et Genesio a visiblement fait plutôt bonne impression. Cependant, la fin de l’entretien a été plus mouvementée.

Après avoir évoqué plusieurs sujets, dont le cas Balerdi, les représentants des supporters se sont tendus au moment de parler de l’avenir économique de l’OM et du choix de Frank McCourt de réduire la voilure des dépenses. D’après le quotidien sportif, le patron des Winners, Rachid Zeroual, s’est ému du « désengagement » du patron américain et aurait réclamé au Bostonien, dans un langage parfois fleuri, de « continuer à investir dans le club » ou à « laisser place à un autre propriétaire ». Ambiance…