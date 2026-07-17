Aston Villa débourse 70 M€ pour attirer la révélation du Mondial Johan Manzambi

Il fait partie de ces joueurs qui ont largement profité des projecteurs de la Coupe du Monde. Déjà révélation de Bundesliga la saison dernière (7 buts et 9 passes décisives en 47 apparitions toutes compétitions confondues avec Fribourg), Johan Manzambi a confirmé durant la grand messe du football. D’abord remplaçant puis titulaire avec la Suisse, le milieu offensif (3 buts et 2 passes en 4 matchs) a largement contribué au parcours de la Nati, éliminé en quart de finale par l’Argentine (3-1 a.p.).

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Son équipe nationale nourrit d’ailleurs pas mal de regrets. Que serait-il arrivé si sa pépite avait été disponible lors de la phase finale de ce Mondial ? Une question qui restera à jamais sans réponse. En revanche, une chose est maintenant certaine, le joueur de 20 ans quitte Fribourg pour rejoindre Aston Villa contre 70 M€. Il devient au passage la vente la plus importante de l’histoire du club allemand, qu’il avait rejoint en provenance du Servette à l’été 2023. La nouvelle vient d’être officialisée.

Aston Villa a surpris Newcastle sur le fil

«Aston Villa est ravie d’annoncer la signature de Johan Manzambi. L’international suisse de 20 ans, qui vient de représenter son pays lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, rejoint le club en provenance du SC Fribourg dans le cadre d’un transfert définitif.» dévoile le communiqué des Villans. Le Suisse vient pallier le départ de Youri Tielemans, parti du côté de Manchester United, et la longue absence d’Amadou Onana, indisponible pour plusieurs mois après s’être gravement blessé au genou avec la Belgique. En passant dans une nouvelle dimension, il sera forcément surveillé de près.

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Le récent vainqueur de la Ligue Europa a raflé la mise en prenant le dessus sur Newcastle, qui semblait avoir une belle longueur d’avance dans ce dossier. Manzambi aurait finalement refusé les avances des Magpies pour prendre la direction, plus au sud de l’Angleterre, de Birmingham. L’international (16 sélections) avait un temps été suivi par le Bayern Munich et le PSG. C’est finalement vers la Premier League qu’il passera la prochaine étape de sa carrière.