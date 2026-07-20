Ballon d’Or 2026 : la Coupe du Monde n’a pas mis tout le monde d’accord

La saison 2025/2026 vient de se terminer avec l’issue de la Coupe du Monde 2026. Alors que le début prochain exercice se rapproche, les débats pour le Ballon d’Or 2026 commencent à s’intensifier. La 70e édition du trophée se déroulera le 26 octobre prochain à Londres et les votes débuteront d’ici plusieurs semaines. Et contrairement à certaines éditions où le nom du vainqueur ne souffrait d’aucun débat, la concurrence sera intense puisque personne n’a vraiment su tirer totalement son épingle du jeu.

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Sur la Coupe du Monde 2026, certains ont gagné de vrais arguments grâce à leurs performances. C’est le cas de Lionel Messi qui a marqué 8 buts et délivré 4 passes décisives pour porter l’Argentine jusqu’en finale. Néanmoins, s’il a remporté le Ballon d’Or 2022 grâce à un mondial historique, le joueur de l’Inter Miami n’a pas été sacré et cela pourrait clairement l’handicaper. Du côté de l’Espagne, on pense logiquement à Lamine Yamal. Star de sa sélection, il semble promis à gagner un jour ce titre et sort d’un exercice solide avec le FC Barcelone. Cependant, malgré la victoire finale, sa Coupe du Monde 2026 est décevante avec un petit but et un contenu assez maigre.

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Les Parisiens peuvent encore y croire ?

Toujours en Espagne, il y a Rodri qui a été élu meilleur joueur de la compétition et qui avait déjà remporté le Ballon d’Or grâce à un excellent Euro 2024. Cependant, le joueur de Manchester City avait brillé en club il y a deux ans et sa saison 2025/2026 a été assez moyenne. On peut aussi penser à deux joueurs espagnols comme Pau Cubarsí meilleur jeune de la compétition, mais aussi Fabian Ruiz, sacré également en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain est disposant du meilleur palmarès parmi les prétendants. Meilleur buteur de la Coupe du Monde avec 10 réalisations (4 passes décisives), Kylian Mbappé a aussi crevé l’écran durant cette compétition. Celui qui a aussi été meilleur buteur de la Ligue des Champions (15 buts) peut se targuer de jolies statistiques.

Qui va remporter le Ballon d'Or 2026 ? Kylian Mbappé (France, Real Madrid) Lamine Yamal (Espagne, Barça) Lionel Messi (Argentine, Inter Miami) Rodri (Espagne, Manchester City) Khvicha Kvaratskhelia (Géorgie, PSG) Michael Olise (France, Bayern) Harry Kane (Angleterre, Bayern) Ousmane Dembelé (France, PSG) Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Le fait qu’aucun joueur n’ait tué la concurrence grâce à la Coupe du Monde peut aussi légitimer d’autres joueurs qui ont davantage brillé pendant la saison avec leur club. C’est le cas de Michael Olise, champion d’Allemagne avec le Bayern Munich et demi-finaliste de la Ligue des Champions. Moins en vue durant la Coupe du Monde 2026, il a néanmoins terminé meilleur passeur avec 7 offrandes. Son coéquipier Harry Kane, troisième avec l’Angleterre et auteur de 6 buts a lui affolé les compteurs avec le Rekordmeister avec 61 buts en 51 matches.

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Vainqueur de la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain et d’un triplé avec la Coupe de France et la Ligue 1, Ousmane Dembélé (6 buts à la Coupe du Monde 2026) est aussi un prétendant. Tenant du titre, il a marqué 6 buts à partir des quarts de finale de la Ligue des Champions dont 1 en finale. Enfin, son coéquipier Khvicha Kvatastkhelia peut y croire également. Absent de la Coupe du Monde, le Géorgien a cartonné en Ligue des Champions avec 10 buts et 7 passes décisives. Meilleur joueur de la compétition, il a été impliqué sur un but lors de 13 des 16 matches qu’il a disputés en C1 et sur toutes les rencontres à partir du barrage retour. Des joueurs comme Vitinha, Joao Neves, Willian Pacho ou encore Nuno Mendes partent de plus loin, mais la Coupe du Monde pourrait avoir moins d’impact que prévu.