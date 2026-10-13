OM : les supporters de l’Olympiacos interdits de déplacement à Marseille
Il n’y aura finalement pas de supporters grecs pour le choc entre l’Olympique de Marseille et l’Olympiacos, jeudi soir, au Vélodrome (21 heures). La préfecture des Bouches-du-Rhône a publié ce mardi matin un communiqué accompagné d’un arrêté interdisant le déplacement des supporters de l’Olympiacos à Marseille. Près de 3 500 fans grecs étaient attendus jeudi soir au Vélodrome pour la rencontre face à l’OM, classée à haut risque par les autorités.
Cette décision vise à prévenir d’éventuels troubles à l’ordre public autour de cette confrontation. Les forces de l’ordre et les organisateurs devront donc composer avec l’absence des supporters visiteurs, dans un contexte de vigilance renforcée.
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