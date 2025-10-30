Le Sporting CP tient déjà son prochain Nuno Mendes à 100 M€

Voilà 40 M€ bien investis. En 2021, le Paris Saint-Germain a recruté Nuno Mendes sous la forme d’un prêt, avec une option d’achat. Âgé alors de 19 ans, le latéral gauche était considéré comme un grand espoir au Portugal. Luis Campos et les pensionnaires du Parc des Princes ont eu le nez creux puisque le footballeur lusitanien est considéré aujourd’hui comme le meilleur à son poste. Ce n’est pas forcément son avis comme il l’a avoué à Ouest-France en début de semaine. «Je me considère comme un bon latéral, je n’aime pas dire que je suis le meilleur. Ça, il faut le montrer sur le terrain et j’essaie toujours de le faire.» Dixième lors de la dernière cérémonie du Ballon d’Or, le joueur de 25 ans semble au sommet de son art. Une bonne nouvelle pour Paris mais aussi pour le Sporting CP.

Le club portugais a formé Nuno Mendes et le voir rayonner aujourd’hui est une formidable publicité pour son centre de formation ainsi que pour son savoir-faire. D’ailleurs, le Sporting CP a été élu 6e meilleur club formateur du monde par l’Observatoire du CIES de Neuchâtel. En effet, 73 joueurs formés là-bas évoluent dans les 49 ligues sélectionnées pour mener cette étude. Benfica arrive en tête, devant le FC Barcelone, River Plate, l’Ajax Amsterdam, Boca Juniors et donc le Sporting CP. Un club qui a encore d’autres talents en réserve. L’un d’eux se nomme Salvador Blopa. Pur produit du centre de formation du club lisboète, qu’il a rejoint depuis 2020, le natif de Cascais fait parler de lui depuis son plus jeune âge. Ces derniers jours, au pays, on évoque sa grande première avec le groupe professionnel.

Des débuts fous avec le Sporting CP

Un baptême du feu qui a été un succès puisque le footballeur âgé de 18 ans, 4 mois et 15 jours s’est offert un doublé face à Alverca (5-1) en quart de finale de l’Allianz Cup, devenant ainsi le plus jeune joueur de l’histoire du club à réaliser une telle performance. En effet, il a fait mieux que Fernando Peyroteo, qui avait marqué deux buts en 1937-38 à l’âge de 19 ans. De quoi ravir ce jeune joueur, qui a 3 matches de Youth League et 7 matches avec la réserve du club (1 but, 1 assist) au compteur cette saison. Après ses débuts de rêve, Salvador Blopa était sur un nuage. « J’ai toujours cru en mes rêves. Je ne m’attendais pas à jouer si tôt, mais j’ai continué à travailler. Je suis très heureux de cette opportunité et reconnaissant envers les entraîneurs pour leur confiance. Le coach a cru en moi, j’espère avoir été à la hauteur.»

Sur son compte Instagram, il en a rajouté une couche. « Il y a des jours où la réalité dépasse les rêves. J’avais tellement imaginé mes débuts, mais je ne m’attendais pas à ce que j’ai vécu hier. Merci à tous ceux qui m’ont conseillé et aidé pour que ce jour arrive. Merci à mes coéquipiers et aux supporters pour tout leur soutien. Le chemin est encore long et ce n’est que le début. Allez le Sporting ! Sans Dieu, nous ne sommes rien.» Son entraîneur, Rui Borges, semblait content de ses débuts, tout en restant calme et mesuré: « Blopa et les autres jeunes ont très bien joué, ils ont su saisir leur chance. Mais ils doivent rester humbles et continuer à travailler. Ce succès est le fruit d’un excellent travail collectif entre l’équipe principale et la formation.»

Un travailleur de l’ombre comparé à Nuno Mendes

Il a ajouté au sujet de l’international U19 portugais, qui a des origines guinéennes. «Techniquement, il nous a donné ce que nous voulions . Dans l’équipe B, il joue tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt plus en avant, tantôt plus en arrière… C’est un garçon aux caractéristiques très particulières, athlétique et physiquement (il mesure 1,88 mètre), il va encore beaucoup grandir.» En effet, Blopa est un footballeur polyvalent, capable de jouer aussi bien sur les deux ailes, qu’au poste de latéral. Il est aussi doté d’une frappe puissante et d’un sens inné du but d’après O Jogo. Mais c’est surtout un véritable travailleur comme l’a expliqué Jorge Martins, son premier entraîneur au GDR Fontaínhas.

«Il adore le football, ça a toujours été sa priorité. Je le connais depuis qu’il a six ans, et il manquait les anniversaires de ses amis pour aller aux matches. Le football passe avant tout. Il a une très grande capacité technique et il est très travailleur. Il combine également sa grande capacité de travail avec l’humilité et la reconnaissance des personnes qui l’aident. Il a toujours travaillé très dur et n’a blâmé personne. Il pensait que c’était à lui de travailler encore plus. Je pense que c’est aussi pour cela qu’il le mérite davantage. Pour le travail et les efforts qu’il a déployés pendant toutes ces années. Il rit tout le temps, en plus d’être toujours de bonne humeur. Il a toujours été plus mince et plus maigre que les autres, mais maintenant il a fait un bond en avant et est à un autre niveau.»

Une prolongation et une clause XXL sont prévues

Il a ajouté : «ses débuts avec l’équipe première du Sporting étaient un rêve, mais nous ne nous attendions pas à ce que cela arrive si tôt. Ni si soudainement. Il a fait un grand bond en avant en passant chez les U19, car jusque-là, il ne jouait pas toujours et n’était pas celui qui avait le plus de minutes. À son âge, il est difficile, et peut-être un peu injuste, de faire ce genre de comparaisons, mais il a le style et la foulée ample de Nuno Mendes. Il n’a pas encore la même assurance que Nuno Mendes pour reproduire ses exploits, mais je pense qu’il en est capable.» Une sacrée comparaison pour Blopa, qui espère suivre les pas de son aîné. Ce qui est sûr, c’est qu’il veut mettre toutes les chances de son côté pour y parvenir, lui qui travaille très dur.

Ses efforts ont payé et pas qu’un peu. Le Sporting CP souhaite d’ailleurs blinder sa nouvelle pépite comme l’explique O Jogo ce jeudi. Il faut dire que Salvador Blopa arrive en fin de contrat en juin 2026. L’écurie portugaise, qui ne veut pas le perdre et éviter que de gros clubs le recrutent, et les représentants du joueur né en 2007 sont en train de discuter depuis quelques jours d’un nouveau bail. Une clause libératoire très élevée devrait d’ailleurs être incluse pour protéger le Sporting, qui veut avoir la main sur sa nouvelle poule aux oeufs d’or. A Bola parle d’un montant de 100 M€ pour celui dont le styl est déjà comparé à celui de Nuno Mendes au Portugal.